В рамках финала чемпионата России по боксу в Самаре пройдет 10 боев
Чемпионат России по боксу 2019, который проходит в эти дни в Самаре, вышел на финишную прямую. В субботу, 16 ноября, в «МТЛ Арене» пройдут финальные бои. На ринг выйдут 20 боксеров, которые разыграют золотые медали в 10 весовых категориях.
- В чемпионате России участвовало около 300 боксеров из 58 регионов страны. В рамках финала будет проведено 10 финальных поединков в 10 весовых категориях. По итогам турнира определятся не только лучшие боксеры страны, но и будет сформирована сборная команда России для участия в квалификационном турнире на отбор к Олимпийским играм 2020 года, - рассказали в пресс-службе правительства Самарского региона.
Кроме спортивной программы зрители смогут посмотреть концерт Анны Седоковой и Natan'а. Вход по билетам и пригласительным.
Бои начнутся в 18:00. Кроме спортивной программы зрители смогут посмотреть концерт Анны Седоковой и Natan'а. Вход по билетам и пригласительным.
ИСТОЧНИК KP.RU