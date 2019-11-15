В рамках финала чемпионата России по боксу в Самаре пройдет 10 боев

СЕГОДНЯ 15:46 2019-11-15T15:52:30+03:00

Бои начнутся в 18:00 по местному времени. Фото: федерация бокса России.

Их можно будет посмотреть в «МТЛ Арене» 16 ноября

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Чемпионат России по боксу 2019, который проходит в эти дни в Самаре, вышел на финишную прямую. В субботу, 16 ноября, в «МТЛ Арене» пройдут финальные бои. На ринг выйдут 20 боксеров, которые разыграют золотые медали в 10 весовых категориях.

- В чемпионате России участвовало около 300 боксеров из 58 регионов страны. В рамках финала будет проведено 10 финальных поединков в 10 весовых категориях. По итогам турнира определятся не только лучшие боксеры страны, но и будет сформирована сборная команда России для участия в квалификационном турнире на отбор к Олимпийским играм 2020 года, - рассказали в пресс-службе правительства Самарского региона.

Кроме спортивной программы зрители смогут посмотреть концерт Анны Седоковой и Natan'а. Вход по билетам и пригласительным.

Бои начнутся в 18:00. Кроме спортивной программы зрители смогут посмотреть концерт Анны Седоковой и Natan'а. Вход по билетам и пригласительным.

ИСТОЧНИК KP.RU