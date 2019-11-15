В Кошелев-парке в Самарской области открыли второй пункт полиции

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-15T16:18:30+03:00

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В Самарской области в Кошелев-парке открыли второй полицейский пункт. Он расположился на первом этаже многоквартирного дома и по технической оснащенности отвечает самым высоким современным требованиям. Для удобства людей с ограниченными возможностями вход оборудовали пандусом. Кроме того, около пункта полиции сделали парковку, на которой есть, в том числе, места для машин маломобильных граждан.

- От того, насколько приспособлено и комфортно рабочее место, зависит настроение и результат. Люди в погонах работают круглосуточно, и рабочее место это тоже жилье. Очень хотелось бы, чтобы каждый из вас имел такой опорный пункт, - отметил на открытии пункта полиции вице-губернатор, руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрий Рожин.

Открытие прошло 15 ноября.

Церемония открытия прошла в канун профессионального праздника участковых. В ней также приняли участие начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников и председатель совета директоров корпорации «Кошелев» Владимир Кошелев. Последний, пользуясь случаем, поздравил участковых с профессиональным праздником.

- Мы строим дома для счастливой жизни, и она невозможна без вашей работы, и без порядка в районе. Большое спасибо за ваш труд, - сказал Владимир Кошелев.

ИСТОЧНИК KP.RU