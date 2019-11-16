Предположительно был пьян: в Самаре задержали водителя дорогого «Мерседеса» с пропуском губернской думы
В Самаре ночью, с 15 на 16 ноября, в центре города инспектор ДПС задержал водителя дорогого внедорожника «Мерседес». Мужчина, предположительно, сел пьяным за руль. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, сообщает «Ночной патруль Самара». Судя по выложенным в официальной группе активистов фото, на «Мерседесе» был пропуск самарской губернской думы.
- Гражданин сообщил, что от Sky bar отъезжает люксовый внедорожник Mercedes, водитель которого находиться в нетрезвом состоянии. Информацию принял старший смены полка ДПС, который и задержал нарушителя, - рассказали в «Ночном патруле».
На «Мерседесе» был пропуск самарской губернской думы. Фото: vk.com/patrolsamara.
Был ли водитель пьян, будут выяснять полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU