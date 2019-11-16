Предположительно был пьян: в Самаре задержали водителя дорогого «Мерседеса» с пропуском губернской думы

СЕГОДНЯ 08:00 2019-11-16T08:05:21+03:00

Как все было на самом деле, предстоит разобраться полицейским

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В Самаре ночью, с 15 на 16 ноября, в центре города инспектор ДПС задержал водителя дорогого внедорожника «Мерседес». Мужчина, предположительно, сел пьяным за руль. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, сообщает «Ночной патруль Самара». Судя по выложенным в официальной группе активистов фото, на «Мерседесе» был пропуск самарской губернской думы.

- Гражданин сообщил, что от Sky bar отъезжает люксовый внедорожник Mercedes, водитель которого находиться в нетрезвом состоянии. Информацию принял старший смены полка ДПС, который и задержал нарушителя, - рассказали в «Ночном патруле».

На «Мерседесе» был пропуск самарской губернской думы. Фото: vk.com/patrolsamara.

Был ли водитель пьян, будут выяснять полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU