2019-11-16T08:23:43+03:00
Спорт

Робертас Пошкус приедет в Самару на празднование 15-летия бронзы «Крыльев Советов»

Мероприятие пройдет 8 декабря
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Пошкус – один из творцов бронзовых медалей «КС» 2004 года.Пошкус – один из творцов бронзовых медалей «КС» 2004 года.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

На празднование 15-летия бронзовых медалей чемпионата России в Самару приедет бывший форвард волжан Робертас Пошкус. Встреча пройдет 8 декабря в одной из ресторанов города. Прийти туда смогут все владельцы абонементов «КС», однако необходимо заранее подать заявку.

- Был очень рад поступившему от клуба предложению, - приводит слова Пошкуса пресс-служба «Крылеьв». - Думаю, что всем будет приятно еще раз вспомнить те времена, встретиться с игроками и болельщиками. Скажу вам честно, такой дружной команды в «Крыльях», как была тогда, редко где можно встретить. Это были лучшие времена для меня и для клуба тоже. Бронзовую медаль храню у себя дома, в моем личном музее много вещей, связанных с Самарой. Всегда очень приятно возвращаться сюда, ощущения приятные и теплые.

Пошкус отметил, что в том успехе «КС» огромная заслуга болельщиков.

- Дома мы практически не проигрывали, потому что трибуны постоянно гнали нас вперед! «Крылья» любил весь город и команда платила той же монетой, - отметил экс-форвард самарцев.

Заявки на участие в мероприятии необходимо прислать на электронную почту v.zimnukov@ks-samara.com до 12:00 1 декабря. В письме нужно указать Ф.И.О., контактный телефон и номер сезонного абонемента. Количество мест ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на площади Куйбышева к Новому году установили большой елочный шар
В Сызрани возобновят подготовку вертолетчиков для палубной авиации ВМФ России
ЦСК ВВС уступил «Дизелю» в матче регулярного чемпионата ВХЛ
В Самаре на пятой просеке могут построить две школы, вместо одной
Как после терки: в Самарской области вазовская «семерка» залетела под грузовик
Предположительно был пьян: в Самаре задержали водителя дорогого «Мерседеса» с пропуском губернской думы
"Культурное сердце России" от Самарской области оценили во всей стране
В Самаре начнет работу академия Пушкинского музея
Самарскую сеть аптек оштрафовали за выдуманное слово и красотку-медсестричку
Утонем в тумане: стала известна погода в Самаре на выходные 16-17 ноября
С мужиком - не поеду! Самарцы готовы расплачиваться в такси сексом
"А весь мусор и грязь нам оставят?": рынок "Лотос" на 22 Партсъезда начнут сносить уже в понедельник
Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов наградил в Самаре юных эко-активистов
Выбрали со скандалом: стало известно имя нового мэра Новокуйбышевска
"Основная версия - самоубийство": следователи рассказали, как могла умереть 21-летняя девушка в "Южном городе"
Позвали на кастинг: житель Сызрани может стать участником реалити-шоу «Последний герой»
В Кошелев-парке в Самарской области открыли второй пункт полиции
В Самаре в частном секторе в районе ЦАВа нашли нелегальную газовую заправку