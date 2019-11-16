Робертас Пошкус приедет в Самару на празднование 15-летия бронзы «Крыльев Советов»

СЕГОДНЯ 08:23 2019-11-16T08:23:43+03:00

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На празднование 15-летия бронзовых медалей чемпионата России в Самару приедет бывший форвард волжан Робертас Пошкус. Встреча пройдет 8 декабря в одной из ресторанов города. Прийти туда смогут все владельцы абонементов «КС», однако необходимо заранее подать заявку.

- Был очень рад поступившему от клуба предложению, - приводит слова Пошкуса пресс-служба «Крылеьв». - Думаю, что всем будет приятно еще раз вспомнить те времена, встретиться с игроками и болельщиками. Скажу вам честно, такой дружной команды в «Крыльях», как была тогда, редко где можно встретить. Это были лучшие времена для меня и для клуба тоже. Бронзовую медаль храню у себя дома, в моем личном музее много вещей, связанных с Самарой. Всегда очень приятно возвращаться сюда, ощущения приятные и теплые.

Пошкус отметил, что в том успехе «КС» огромная заслуга болельщиков.

- Дома мы практически не проигрывали, потому что трибуны постоянно гнали нас вперед! «Крылья» любил весь город и команда платила той же монетой, - отметил экс-форвард самарцев.

Заявки на участие в мероприятии необходимо прислать на электронную почту v.zimnukov@ks-samara.com до 12:00 1 декабря. В письме нужно указать Ф.И.О., контактный телефон и номер сезонного абонемента. Количество мест ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU