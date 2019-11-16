Как после терки: в Самарской области вазовская «семерка» залетела под грузовик

СЕГОДНЯ 09:16 2019-11-16T09:16:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Жуткое ДТП произошло в Кинельском районе Самарской области днем в пятницу, 15 ноября. Вазовская «семерка» залетела под грузовик. Водитель легковушки оказался зажат в салоне, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

- ДТП произошло в Кинельском районе между селами Домашка и Парфеновка. В результате лобового столкновения, водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне своего автомобиля, - говорится в сообщении.

Чтобы достать мужчину из вазовского авто, пришлось использовать гидравлический инструмент. Работы заняли больше часа.

- Машина была как после терки. Жуткое зрелище, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» очевидец аварии.

Водитель, к счастью, жив. Его без сознания передачи медикам «скорой», которые отвезли мужчину в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU