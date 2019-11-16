2019-11-16T09:16:22+03:00
Происшествия

Как после терки: в Самарской области вазовская «семерка» залетела под грузовик

Водитель легковушки оказался зажат в салоне
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Водитель, к счастью, жив.Водитель, к счастью, жив.Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области
Изменить размер текста:

Жуткое ДТП произошло в Кинельском районе Самарской области днем в пятницу, 15 ноября. Вазовская «семерка» залетела под грузовик. Водитель легковушки оказался зажат в салоне, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

- ДТП произошло в Кинельском районе между селами Домашка и Парфеновка. В результате лобового столкновения, водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне своего автомобиля, - говорится в сообщении.

Чтобы достать мужчину из вазовского авто, пришлось использовать гидравлический инструмент. Работы заняли больше часа.

- Машина была как после терки. Жуткое зрелище, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» очевидец аварии.

Водитель, к счастью, жив. Его без сознания передачи медикам «скорой», которые отвезли мужчину в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на площади Куйбышева к Новому году установили большой елочный шар
В Сызрани возобновят подготовку вертолетчиков для палубной авиации ВМФ России
ЦСК ВВС уступил «Дизелю» в матче регулярного чемпионата ВХЛ
В Самаре на пятой просеке могут построить две школы, вместо одной
Робертас Пошкус приедет в Самару на празднование 15-летия бронзы «Крыльев Советов»
Предположительно был пьян: в Самаре задержали водителя дорогого «Мерседеса» с пропуском губернской думы
"Культурное сердце России" от Самарской области оценили во всей стране
В Самаре начнет работу академия Пушкинского музея
Самарскую сеть аптек оштрафовали за выдуманное слово и красотку-медсестричку
Утонем в тумане: стала известна погода в Самаре на выходные 16-17 ноября
С мужиком - не поеду! Самарцы готовы расплачиваться в такси сексом
"А весь мусор и грязь нам оставят?": рынок "Лотос" на 22 Партсъезда начнут сносить уже в понедельник
Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов наградил в Самаре юных эко-активистов
Выбрали со скандалом: стало известно имя нового мэра Новокуйбышевска
"Основная версия - самоубийство": следователи рассказали, как могла умереть 21-летняя девушка в "Южном городе"
Позвали на кастинг: житель Сызрани может стать участником реалити-шоу «Последний герой»
В Кошелев-парке в Самарской области открыли второй пункт полиции
В Самаре в частном секторе в районе ЦАВа нашли нелегальную газовую заправку