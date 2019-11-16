2019-11-16T09:56:41+03:00
Общество

В Самаре на пятой просеке могут построить две школы, вместо одной

Участок позволяет сделать два учебных учреждения рядом друг с другом
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Одна школа будет вмещать 600 учеников, вторая может быть рассчитана на 900 школьников.Одна школа будет вмещать 600 учеников, вторая может быть рассчитана на 900 школьников.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На пятой просеке в Самаре может появиться две новые школы, вместо одной. Об этом в своем твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, участок позволяет построить два учебных учреждения.

- Минстрой завершил повторные расчеты. Участок на 5-й просеке, несмотря на сложность рельефа, позволяет построить 2-ю школу на 900 мест в стык с первой на 600. Считаю, это оптимальным вариантом. Готов добиваться дополнительного финансирования в рамках нацпроекта «Образование», - заверил Хинштейн.

Напомним, школу собираются выстроить на территории бывшей базы отдыха «Мечта» и бывшего спортивно-оздоровительного лагеря «Экономист». Предполагается, что здание будет четырехэтажным и вместит 600 учеников, которые будут учиться в первую смену. Из бюджета на школу выделили около 8 млн рублей.

Ранее планировали построить школу на 1500 мест, однако из-за сложности рельефа от этой идеи пришлось отказаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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