2019-11-16T10:39:31+03:00
Спорт

ЦСК ВВС уступил «Дизелю» в матче регулярного чемпионата ВХЛ

Встреча в Самаре завершилась со счетом 0:2
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Следующий матч самарцы проведут дома против соседа – тольяттинской «Лады». Фото: ХК ЦСК ВВС.Следующий матч самарцы проведут дома против соседа – тольяттинской «Лады». Фото: ХК ЦСК ВВС.
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Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС дома уступил пензенскому «Дизелю» в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча проходила в Самаре и завершилась со счетом 0:2. Голами отметились Думбадзе и Бельский.

- У нас уехали три игрока, и мне показалось, ударная мощь у нас упала. Понятно, Пенза по уровню мастерства нас значительно сильнее. Тем не менее, они выбрали позицию – вышли не проиграть. Не позволили нам в первом периоде создать не одного момента. Мне игра с нашей стороны не понравилась. Не смотря не на что, первый момент в пустые ворота, во втором периоде, создаем мы. У нас был шанс оторваться, шагнуть уверенно в зону плей-офф, но мы этого сделать не смогли, поэтому у нас ноль очков, а Пензы два, - приводит слова наставника ЦСК ВВС Александра Соколова пресс-служба клуба.

Следующий матч самарцы проведут дома против соседа – тольяттинской «Лады». Областное дерби пройдет 18 ноября в ледовом дворце «Кристалл».

ИСТОЧНИК KP.RU

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