2019-11-16T11:41:32+03:00
Общество

В Сызрани возобновят подготовку вертолетчиков для палубной авиации ВМФ России

Сделают это со следующего учебного года
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Набирать курсантов начнут в следующем году.Набирать курсантов начнут в следующем году.Фото: Архив "КП"
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В Сызрани снова будут обучать вертолетчиков для палубной авиации ВМФ. В местном филиале военного учебно-научного центра ВВС возобновят подготовку курсантов на вертолеты Ка-27ПЛ, Ка-27ПС и Ка-29 для Военно-морского флота России. Об этом сказал начальник СВВАУЛ Александр Асанов в интервью газете «Красная звезда».

- В 2020-2021 учебном году в филиале планируется возобновить теоретическую подготовку выпускников, направляемых служить в воинские части авиации ВМФ на типах вертолетов Ка-27ПЛ, Ка-27ПС и Ка-29, - сказал Асанов.

В будущем начальник СВВАУЛ не исключил возможность старта обучения курсантов на тяжелый транспортный вертолет Ми-26 новой модификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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