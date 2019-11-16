В Сызрани возобновят подготовку вертолетчиков для палубной авиации ВМФ России

СЕГОДНЯ 11:41 2019-11-16T11:41:32+03:00

Сделают это со следующего учебного года

Изменить размер текста: A A

В Сызрани снова будут обучать вертолетчиков для палубной авиации ВМФ. В местном филиале военного учебно-научного центра ВВС возобновят подготовку курсантов на вертолеты Ка-27ПЛ, Ка-27ПС и Ка-29 для Военно-морского флота России. Об этом сказал начальник СВВАУЛ Александр Асанов в интервью газете «Красная звезда».

- В 2020-2021 учебном году в филиале планируется возобновить теоретическую подготовку выпускников, направляемых служить в воинские части авиации ВМФ на типах вертолетов Ка-27ПЛ, Ка-27ПС и Ка-29, - сказал Асанов.

В будущем начальник СВВАУЛ не исключил возможность старта обучения курсантов на тяжелый транспортный вертолет Ми-26 новой модификации.

ИСТОЧНИК KP.RU