Водитель «семерки», которая влетела в грузовик в Самарской области, скончался по дороге в больницу

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-16T12:29:33+03:00

По словам полиции, «семерка» выехала на встречку, где и столкнулась с грузовиком. Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

Мужчину больше часа доставали из искореженной машины, все это время он были жив, но спасти его не удалось

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Пожилой водитель вазовской «семерки», которая в пятницу, 15 ноября, влетела в грузовик в Самарской области, скончался. 73-летний мужчина умер в карете «скорой помощи» по дороге в больницу, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По словам полиции, «семерка» выехала на встречку, где и столкнулась с грузовиком.

Напомним, авария произошла на трассе «Подъезд к Оренбургу от М-5 «Урал» в Кинельском районе Самарского области. Пожилого водителя «семерки» пришлось вызволять из искореженного авто при помощи гидравлического инструмента. Мужчина был зажат в салоне машины более часа.

ИСТОЧНИК KP.RU