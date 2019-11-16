Водитель «семерки», которая влетела в грузовик в Самарской области, скончался по дороге в больницу
Пожилой водитель вазовской «семерки», которая в пятницу, 15 ноября, влетела в грузовик в Самарской области, скончался. 73-летний мужчина умер в карете «скорой помощи» по дороге в больницу, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По словам полиции, «семерка» выехала на встречку, где и столкнулась с грузовиком.
Напомним, авария произошла на трассе «Подъезд к Оренбургу от М-5 «Урал» в Кинельском районе Самарского области. Пожилого водителя «семерки» пришлось вызволять из искореженного авто при помощи гидравлического инструмента. Мужчина был зажат в салоне машины более часа.
ИСТОЧНИК KP.RU