Под Самарой племянник угнал автомобиль у тети, но далеко не уехал
Полицейские помогли жительнице Богатовского района вернуть свой автомобиль. Его кто-то угнал из гаража, принадлежащего жертве угона. Полицейские осмотрели строение и поняли, что замок никто не вскрывал. А значит действовал человек, близкий к семье и имевший доступ к ключам.
- Вскоре выяснилось, что у потерпевшей есть племянник, который раньше уже был судим, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Вскоре выяснилось, что именно он и угнал машину. Его задержали и в полиции он признался в том, что сделал, и рассказал, где искать машину. Автомобиль вернули его владелице, а мужчина теперь ответит за свой поступок по закону.
ИСТОЧНИК KP.RU