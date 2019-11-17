Под Самарой племянник угнал автомобиль у тети, но далеко не уехал

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-17T09:29:17+03:00

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Полицейские помогли жительнице Богатовского района вернуть свой автомобиль. Его кто-то угнал из гаража, принадлежащего жертве угона. Полицейские осмотрели строение и поняли, что замок никто не вскрывал. А значит действовал человек, близкий к семье и имевший доступ к ключам.

- Вскоре выяснилось, что у потерпевшей есть племянник, который раньше уже был судим, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Вскоре выяснилось, что именно он и угнал машину. Его задержали и в полиции он признался в том, что сделал, и рассказал, где искать машину. Автомобиль вернули его владелице, а мужчина теперь ответит за свой поступок по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU