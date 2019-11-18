Не заблудитесь! МЧС предупреждает горожан о сильном тумане в Самаре

СЕГОДНЯ 07:54 2019-11-18T07:54:51+03:00

Видимость будет не дальше 500 метров - уровень опасности желтый

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МЧС РФ по Самарской области со ссылкой на Приволжскую УГМС предупреждает самарцев о сильном тумане. Уровень погодной опасности объявлен на желтом уровне.

- Туман при видимости 500 м и менее сохранится утром 18 ноября, - сообщают в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Водителей просят быть крайне осторожными на дороге, соблюдать безопасную скорость и дистанцию движения. Сообщить о чрезвычайной ситуации можно по телефону доверия 337-72-82.

Кстати, сегодня туман не стал причиной задержки рейсов в аэропорту Курумоч. А вот на дорогах уже в трех местах по сервису Яндекс.Пробки движение затрудняют ДТП.

А перед выходом из дома вы можете проверить, способны ли вы разглядеть Самару в тумане.

ИСТОЧНИК KP.RU