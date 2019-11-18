Не заблудитесь! МЧС предупреждает горожан о сильном тумане в Самаре
МЧС РФ по Самарской области со ссылкой на Приволжскую УГМС предупреждает самарцев о сильном тумане. Уровень погодной опасности объявлен на желтом уровне.
- Туман при видимости 500 м и менее сохранится утром 18 ноября, - сообщают в ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Водителей просят быть крайне осторожными на дороге, соблюдать безопасную скорость и дистанцию движения. Сообщить о чрезвычайной ситуации можно по телефону доверия 337-72-82.
Кстати, сегодня туман не стал причиной задержки рейсов в аэропорту Курумоч. А вот на дорогах уже в трех местах по сервису Яндекс.Пробки движение затрудняют ДТП.
А перед выходом из дома вы можете проверить, способны ли вы разглядеть Самару в тумане.
ИСТОЧНИК KP.RU