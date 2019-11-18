Самарских студентов зовут поучаствовать во всероссийской олимпиаде «Я — профессионал»

СЕГОДНЯ 08:34 2019-11-18T08:39:03+03:00

Заявки на участие в олимпиаде будут приниматься до конца дня 18 ноября Фото: Архив "КП"

На выбор доступны 68 направлений от медицины до инженерных наук

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Студентов из Самарской области приглашают принять участие в олимпиаде «Я - профессионал», которая проводится при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. Сегодня, 18 ноября, - последний день, когда можно подать заявку.

- Подать заявку на участие могут студенты бакалавриата, магистратуры или специалитета российских вузов. Регистрация проводится онлайн на сайте проекта и продлится до 18 ноября, 23:59 по московскому времени, - сообщили организаторы проекта.

В этом учебном году олимпиада проводится по 68 направлениям: медицина, педагогика, компьютерные и инженерные науки, психология, биология, математика, экономика, менеджмент, экология, языкознание и литературоведение, дизайн. В пятницу, 22 ноября, пройдет отборочный онлайн-этап олимпиады.

Победители олимпиады станут известны весной 2020 года. Отметим, что те, кто дойдет до финального этапа, смогут воспользоваться льготами при поступлении в ведущие российские вузы, а также смогут пройти стажировку в крупной компании. Золотые медалисты получат премии: 200 тысяч рублей — бакалавры и 300 тысяч рублей — специалисты и магистры.

ИСТОЧНИК KP.RU