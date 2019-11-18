Федеральная сетевая компания получила паспорт готовности к отопительному сезону 2019/2020

СЕГОДНЯ 08:37 2019-11-18T08:37:45+03:00

Все объекты компании в Самарской области полностью подготовлены к зиме

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Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») получила паспорт готовности к отопительному сезону 2019-2020 годов. Приказ подписали в Минэнерго России. За 10 месяцев 2019 года в сетях компании в Самарском регионе удельная аварийность снизилась на 13,8 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

На территории Самарской области ФСК ЕЭС обеспечивает бесперебойную работу 21 подстанции общей трансформаторной мощностью 10097,5 МВА, а также 2,6 тыс. км линий электропередачи классом напряжения до 500 кВ.

При подготовке к отопительному сезону сотрудники компании расчистили более 548 га трасс высоковольтных линий от деревьев и кустарников. На линиях электропередачи заменены 1210 изоляторов, более 31 км грозотроса. Выполнены ремонт 19 опор, усиление 143 фундаментов опор ЛЭП. Все это обеспечит надежное функционирование энергосистемы в сезон максимальных нагрузок.

К аварийно-восстановительным работам в зимнее время готовы 22 мобильные бригады, оснащенные 104 единицами высокопроходимой и специальной техники. К сотрудничеству готовы подрядчики, обеспечено взаимодействие с подразделениями МЧС России и региональными органами власти.

Также компания в 2019 году выполнила ряд проектов, повышающих надежность электроснабжения потребителей Самарской области. Завершена реконструкция ПС 220 кВ «Серноводская», питающей электроэнергией жителей северо-востока региона с населением более 72 тыс. человек, производственные объекты трубопроводной системы «Газпрома» и «Роснефти».

В целом по Единой национальной электросети за 10 месяцев 2019 года удельная аварийность снижена на 14%. Выполнены все запланированные мероприятия ремонтной программы.

ИСТОЧНИК KP.RU