2019-11-18T08:37:45+03:00
Общество

Федеральная сетевая компания получила паспорт готовности к отопительному сезону 2019/2020

Все объекты компании в Самарской области полностью подготовлены к зиме
Поделиться:
В Самарской области энергоснабжение зимой будет надежнымВ Самарской области энергоснабжение зимой будет надежным
Изменить размер текста:

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») получила паспорт готовности к отопительному сезону 2019-2020 годов. Приказ подписали в Минэнерго России. За 10 месяцев 2019 года в сетях компании в Самарском регионе удельная аварийность снизилась на 13,8 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

На территории Самарской области ФСК ЕЭС обеспечивает бесперебойную работу 21 подстанции общей трансформаторной мощностью 10097,5 МВА, а также 2,6 тыс. км линий электропередачи классом напряжения до 500 кВ.

При подготовке к отопительному сезону сотрудники компании расчистили более 548 га трасс высоковольтных линий от деревьев и кустарников. На линиях электропередачи заменены 1210 изоляторов, более 31 км грозотроса. Выполнены ремонт 19 опор, усиление 143 фундаментов опор ЛЭП. Все это обеспечит надежное функционирование энергосистемы в сезон максимальных нагрузок.

К аварийно-восстановительным работам в зимнее время готовы 22 мобильные бригады, оснащенные 104 единицами высокопроходимой и специальной техники. К сотрудничеству готовы подрядчики, обеспечено взаимодействие с подразделениями МЧС России и региональными органами власти.

Также компания в 2019 году выполнила ряд проектов, повышающих надежность электроснабжения потребителей Самарской области. Завершена реконструкция ПС 220 кВ «Серноводская», питающей электроэнергией жителей северо-востока региона с населением более 72 тыс. человек, производственные объекты трубопроводной системы «Газпрома» и «Роснефти».

В целом по Единой национальной электросети за 10 месяцев 2019 года удельная аварийность снижена на 14%. Выполнены все запланированные мероприятия ремонтной программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарцы смогут бесплатно сходить в музей Эльдара Рязанова
В Самарской области на этой неделе назначат нового прокурора
В Самарской области ищут пропавшую 16-летнюю девушку в очках
Утащил 38 банок с соленьями и вареньями: в Сызрани будут судить расхитителя чужих сараев
Первый магазин в ТЦ «Эль Рио» в Самаре начнет работать в конце недели
Белка-талисман гандбольной «Лады» сделал предложение своей подруге во время матча
Помогут следить за поверхностью Земли: ученые из Самары создают сверхлегкую оптику для наноспутников
В Самаре счета за ЖКХ и капремонт объединят в одну платежку
В Самаре не будут создавать фан-зону Евро-2020
В Самарской области поймали преступника, который находился в международном розыске за убийство в Грузии
Тольяттинка София Редькина завоевала «бронзу» на первенстве России по дзюдо
Осенний паводок в Самаре 2019: почему уровень Волги снова вырос
Под Самарой спецназ РФ и Узбекистана пробрался в тыл "врага" и устроил диверсию
Самарских студентов зовут поучаствовать во всероссийской олимпиаде «Я — профессионал»
На трассе под Самарой ранним утром полыхало придорожное кафе-гостиница
Не заблудитесь! МЧС предупреждает горожан о сильном тумане в Самаре
Дети не должны умирать! Мама онкобольной девочки требует, чтобы государство оплачивало лечение за границей
Свои не подведут: Дмитрий Азаров назначил в Градостроительный совет родного брата
Морозы резко ударят в Самаре в середине недели
Кредит, чтобы отдать кредит: мэрия попросит у банков миллиард рублей
Накидали младшим: в контрольном матче за "Крылья" Соболев оформил дубль, а Радонич хет-трик
В Самаре посетителей из ТЦ "Московский" выгнал ложный сигнал
На треках только бензин тратить! "АвтоВАЗ" изменил способ проверки машин