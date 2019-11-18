Под Самарой спецназ РФ и Узбекистана пробрался в тыл "врага" и устроил диверсию
В Самарской области завершились совместные учения спецназа России и Узбекистана, в ходе которых они провели диверсию в тылу условного противника.
- По замыслу действия разворачивались в условиях вооруженного конфликта. Спецназ скрытно пробрался в глубокий тыл противника, совершил налет на узел связи и передал координаты полевых складов с оружием и боеприпасами для нанесения ударов авиации. Кроме того, при выходе в район эвакуации военным пришлось переправлять "тяжелораненого" товарища по канату через овраг и встречным боем удерживать преследователей, - рассказали в пресс-службе ЦВО.
На следующей неделе самарские спецназовцы отправятся на учения в Республику Узбекистан. Они пройдут с 26 по 29 ноября на полигоне "Фориш" в Джизакской области.
Учения спецназа России и Узбекистана под Самарой.
ИСТОЧНИК KP.RU