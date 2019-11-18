Под Самарой спецназ РФ и Узбекистана пробрался в тыл "врага" и устроил диверсию

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-18T09:06:29+03:00

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В Самарской области завершились совместные учения спецназа России и Узбекистана, в ходе которых они провели диверсию в тылу условного противника.

- По замыслу действия разворачивались в условиях вооруженного конфликта. Спецназ скрытно пробрался в глубокий тыл противника, совершил налет на узел связи и передал координаты полевых складов с оружием и боеприпасами для нанесения ударов авиации. Кроме того, при выходе в район эвакуации военным пришлось переправлять "тяжелораненого" товарища по канату через овраг и встречным боем удерживать преследователей, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

На следующей неделе самарские спецназовцы отправятся на учения в Республику Узбекистан. Они пройдут с 26 по 29 ноября на полигоне "Фориш" в Джизакской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/744382" frameborder="0"></iframe> Учения спецназа России и Узбекистана под Самарой.

ИСТОЧНИК KP.RU