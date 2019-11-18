Тольяттинка София Редькина завоевала «бронзу» на первенстве России по дзюдо

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-18T09:43:37+03:00

Девушка стала одной из лучших в весовой категории 78 кг

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В Красноярске прошло первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 21 года. В турнире приняли участие 613 спортсменов со всей страны, в том числе и из Самарской области.

- Тольяттинка София Редькина выиграла бронзовую медаль в весовой категории 78 кг. Этот результат позволил спортсменке войти в состав сборной России, - сообщили в твиттере представители министерства спорта Самарской области.

Отметим, что в заключительный день соревнований София Редькина представляла Самарскую область в одиночестве. Она провела 5 схваток, уступив только в одной.

ИСТОЧНИК KP.RU