Тольяттинка София Редькина завоевала «бронзу» на первенстве России по дзюдо
Девушка стала одной из лучших в весовой категории 78 кг
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В Красноярске прошло первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 21 года. В турнире приняли участие 613 спортсменов со всей страны, в том числе и из Самарской области.
- Тольяттинка София Редькина выиграла бронзовую медаль в весовой категории 78 кг. Этот результат позволил спортсменке войти в состав сборной России, - сообщили в твиттере представители министерства спорта Самарской области.
Отметим, что в заключительный день соревнований София Редькина представляла Самарскую область в одиночестве. Она провела 5 схваток, уступив только в одной.
ИСТОЧНИК KP.RU