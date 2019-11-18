В Самарской области поймали преступника, который находился в международном розыске за убийство в Грузии

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-18T10:03:08+03:00

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Самарские силовики поймали преступника, который находился в международном розыске за совершение убийства в Грузии.

- Задержанный — 57-летний гражданин Украины. Установлено, что это член этнической организованной преступной группы, подконтрольной преступному сообществу Надира Салифова, известному также под кличкой Лоту Гули, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.

Сейчас мужчина находится под арестом. Правоохранители проводят экстрадиционную проверку. Отметим, что Лоту Гули является одним из самых авторитетных воров в законе. Он курирует екатеринбургские и челябинские рынки.

ИСТОЧНИК KP.RU