В Самаре не будут создавать фан-зону Евро-2020
В Самаре не будут делать фан-зону во время чемпионата Европы по футболу 2020. На эти средства в бюджете не заложены деньги. Об этом сообщили в министерстве спорта Самарской области в ответ на вопрос самарца.
- Предложение возможно реализовать только при наличии соответствующего финансирования. В проекте бюджета нашего министерства на 2020 оно не предусмотрено, - написали в минспорта.
Напомним, фан-зона Евро-2020 – это место массового просмотра футбольных матчей. Ранее генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин заявил, что о готовности создать фан-зоны заявили 40 городов России.
ИСТОЧНИК KP.RU