В Самаре не будут создавать фан-зону Евро-2020

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-18T10:28:03+03:00

Во время ЧМ-2019 фан-зона работала на площади Куйбышева. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре не будут делать фан-зону во время чемпионата Европы по футболу 2020. На эти средства в бюджете не заложены деньги. Об этом сообщили в министерстве спорта Самарской области в ответ на вопрос самарца.

- Предложение возможно реализовать только при наличии соответствующего финансирования. В проекте бюджета нашего министерства на 2020 оно не предусмотрено, - написали в минспорта.

Напомним, фан-зона Евро-2020 – это место массового просмотра футбольных матчей. Ранее генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин заявил, что о готовности создать фан-зоны заявили 40 городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU