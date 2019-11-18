Помогут следить за поверхностью Земли: ученые из Самары создают сверхлегкую оптику для наноспутников

СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-18T10:58:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученые Самарской университета занялись разработкой нового уникального аппарата. Они намерены создать и испытать в космосе сверхлегкую оптическую систему для наноспутников, которые постоянно следят за поверхностью Земли. Об этом сообщает пресс-служба вуза

- Эта оптика легкая и дешевая. Мы можем сделать аналог 300-миллиметрового объектива, который будет весить около 10 граммов и стоить порядка 500 рублей, - рассказал профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета Артем Никоноров.

В основе будущей оптической системы будет лежать ранее созданная в вузе плоская дифракционная линза. Она заменяет систему линз и зеркал современных телеобъективов. Предполагается, что разработка самарских ученых будет готова в конце 2020 - начале 2021 года и будет обладать разрешением в несколько десятков метров с высоты орбиты 400 км. Ученые надеются, что их оптическая система позволит создать масштабные группы наноспутников, которые смогут следить за состоянием Земли в режиме реального времени. Полученная с помощью этих аппаратов информация поможет оперативно отслеживать распространение природных пожаров или паводков.

ИСТОЧНИК KP.RU