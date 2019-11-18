Белка-талисман гандбольной «Лады» сделал предложение своей подруге во время матча

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-18T11:00:18+03:00

Счастливый момент, завуалированный под видом участия в конкурсе, стал для избранницы Ильи полной неожиданностью. Фото: ГК "Лада".

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Романтичное событие произошло во время перерыва матча Кубка Европейской гандбольной между «Ладой» и «Звездой» в Тольятти. Талисман команды из Автограда – большая плюшевая белка – сделал предложение руки и сердца своей подруге.

- Счастливый момент, завуалированный под видом участия в конкурсе, стал для избранницы Ильи полной неожиданностью. Находясь под взором сотен зрителей, Мария в ответ на судьбоносный вопрос Ильи произнесла заветное «Да», - рассказали в пресс-службе «Лады».

Тот матч завершился победой тольяттинской команды 34:28.

ИСТОЧНИК KP.RU