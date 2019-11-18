Первый магазин в ТЦ «Эль Рио» в Самаре начнет работать в конце недели
Одним из первых свои двери для посетителей откроет гипермаркет «Лента»
Вот так будет выглядеть торговый центр изнутри / Фото: ТЦ "Эль Рио"Фото: vk.com
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Торговый центр «Эль Рио» на Московском шоссе в Самаре частично заработает уже на этой неделе. Одним из первых свои двери для посетителей откроет гипермаркет «Лента».
- «Лента» откроется в пятницу, 22 ноября, - сообщили представители торгового центра в соцсети.
Напомним, ранее стало известно, что в декабре в ТЦ должен заработать кинотеатр ZOOM Cinema. Планируется, что он откроется 7 числа. Отметим, что помимо гипермаркета и кинотеатра, в «Эль Рио» разместятся магазины «Леонардо» и «Детский мир», а также сети быстрого питания KFC и Burger King.
ИСТОЧНИК KP.RU