Первый магазин в ТЦ «Эль Рио» в Самаре начнет работать в конце недели

СЕГОДНЯ 11:23 2019-11-18T11:23:54+03:00

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Торговый центр «Эль Рио» на Московском шоссе в Самаре частично заработает уже на этой неделе. Одним из первых свои двери для посетителей откроет гипермаркет «Лента».

- «Лента» откроется в пятницу, 22 ноября, - сообщили представители торгового центра в соцсети.

Напомним, ранее стало известно, что в декабре в ТЦ должен заработать кинотеатр ZOOM Cinema. Планируется, что он откроется 7 числа. Отметим, что помимо гипермаркета и кинотеатра, в «Эль Рио» разместятся магазины «Леонардо» и «Детский мир», а также сети быстрого питания KFC и Burger King.

ИСТОЧНИК KP.RU