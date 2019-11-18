Утащил 38 банок с соленьями и вареньями: в Сызрани будут судить расхитителя чужих сараев

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-18T11:40:47+03:00

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В Сызрани будут судить расхитителя чужих сараев. 37-летний ранее судимый местный житель ответит за то, что оставил двоих горожан без стиральной машинки, велосипеда и 38 банок с вареньями и соленьями.

- Установлено, что мужчина совершил кражи в августе 2019 года. Каждый раз он проникал в сараи через обвалившиеся крыши. Стиральную машинку и велосипед злоумышленник сдал в пункт приема металла, а вот все съестное стало закуской к спиртному, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении сызранца возбудили два уголовных дела по статье «Кража». Недавно правоохранители завершили их расследование и передали на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU