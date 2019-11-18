Утащил 38 банок с соленьями и вареньями: в Сызрани будут судить расхитителя чужих сараев
В Сызрани будут судить расхитителя чужих сараев. 37-летний ранее судимый местный житель ответит за то, что оставил двоих горожан без стиральной машинки, велосипеда и 38 банок с вареньями и соленьями.
- Установлено, что мужчина совершил кражи в августе 2019 года. Каждый раз он проникал в сараи через обвалившиеся крыши. Стиральную машинку и велосипед злоумышленник сдал в пункт приема металла, а вот все съестное стало закуской к спиртному, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В отношении сызранца возбудили два уголовных дела по статье «Кража». Недавно правоохранители завершили их расследование и передали на рассмотрение в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU