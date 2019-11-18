В Самарской области ищут пропавшую 16-летнюю девушку в очках

СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-18T11:56:19+03:00

Последний раз юную жительницу Автограда видели около двух недель назад

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В Тольятти волонтеры и родственники разыскивают 16-летнюю Татьяну Гулову. Последний раз девушку видели около двух недель назад - 5 ноября. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Приметы девушки: рост 160 см, среднего телосложения, черные волосы, карие глаза, носит очки. В день исчезновения она была одета в длинный темно-зеленый пуховик, голубую водолазку, черные легинсы. На ногах у нее были желто-коричневые сапоги, а на голове - вязаная шапка вишневого цвета.

Сейчас ведется инфопоиск. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" - Татьяна, телефон: +7-905-303-57-17. Также все, кто что-либо знает о местонахождении Татьяны, могут сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU