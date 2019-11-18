В Самарской области ищут пропавшую 16-летнюю девушку в очках
В Тольятти волонтеры и родственники разыскивают 16-летнюю Татьяну Гулову. Последний раз девушку видели около двух недель назад - 5 ноября. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".
Приметы девушки: рост 160 см, среднего телосложения, черные волосы, карие глаза, носит очки. В день исчезновения она была одета в длинный темно-зеленый пуховик, голубую водолазку, черные легинсы. На ногах у нее были желто-коричневые сапоги, а на голове - вязаная шапка вишневого цвета.
Сейчас ведется инфопоиск. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" - Татьяна, телефон: +7-905-303-57-17. Также все, кто что-либо знает о местонахождении Татьяны, могут сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU