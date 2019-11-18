В Самарской области на этой неделе назначат нового прокурора

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-18T12:16:22+03:00

На этот пост претендует специалист из надзорного ведомства Красноярского края

Изменить размер текста: A A

Самарской области подберут нового прокурора. Его имя станет известно уже на этой неделе. Пост главы ведомства пророчат первому заместителю прокурора Красноярского края Александру Блошкину.

- Согласование кандидатуры на должность прокурора Самарской области пройдет во вторник, 19 ноября, в ходе 46 внеочередного заседания Самарской губернской думы, - говорится на сайте областного парламента.

Александру Блошкину 47 лет. Он окончил юридический факультет Омского государственного университета. В органах прокуратуры работает с декабря 1993 года. Сначала Александр Блошкин трудился в прокуратуре Омска, а в 2013 году перебрался в Красноярский край.

Напомним, что кресло прокурора Самарской области освободилось в октябре этого года. Константина Букреева повысили и перевели в столицу. Сейчас он руководит Московской транспортной прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU