В Самарской области на этой неделе назначат нового прокурора
Самарской области подберут нового прокурора. Его имя станет известно уже на этой неделе. Пост главы ведомства пророчат первому заместителю прокурора Красноярского края Александру Блошкину.
- Согласование кандидатуры на должность прокурора Самарской области пройдет во вторник, 19 ноября, в ходе 46 внеочередного заседания Самарской губернской думы, - говорится на сайте областного парламента.
Александру Блошкину 47 лет. Он окончил юридический факультет Омского государственного университета. В органах прокуратуры работает с декабря 1993 года. Сначала Александр Блошкин трудился в прокуратуре Омска, а в 2013 году перебрался в Красноярский край.
Напомним, что кресло прокурора Самарской области освободилось в октябре этого года. Константина Букреева повысили и перевели в столицу. Сейчас он руководит Московской транспортной прокуратурой.
ИСТОЧНИК KP.RU