2019-11-18T12:37:52+03:00
Общество

Самарцы смогут бесплатно сходить в музей Эльдара Рязанова

Вход решили сделать свободным в честь дня рождения известного режиссера
Анастасия ФИЛАТОВА
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В музее устроят квест " В гостях у Рязанова"В музее устроят квест " В гостях у Рязанова"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 18 ноября, исполнилось бы 92 года Эльдару Рязанову. В честь дня рождения известного режиссера жители Самары смогут бесплатно посетить музей, названный его именем.

- Все желающие смогут поучаствовать в акции «День дарения», в рамках которой мы будем принимать предметы быта, одежду и документы военного времени. В будущем эти предметы будут представлены в экспозиции зала «Куйбышев — запасная столица», - рассказали представители музея.

В 16:00 начнется квест «В гостях у Рязанова», где самарцы смогут узнать об истории города в годы Великой Отечественной войны, о биографии Эльдара Рязанова и актеров из его фильмов. Стоимость участия в квесте - 200 рублей.

Отметим, что музей будет открыт до 18:00. Найти его можно будет по адресу: улица Фрунзе, 120.

ИСТОЧНИК KP.RU

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