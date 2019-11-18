2019-11-18T15:21:36+03:00
Общество

В Самарскую область перенимать опыт реорганизации образовательной системы приехала делегация из 8-ми регионов

20 лет назад Самарская область в числе первых начала переходить на единое образовательное пространство – в регионе начали передавать школы с муниципального на областной уровень без имущества.
Роман АБРАМСКИЙ
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Делегация из других регионов посмотрела, как работает образовательный центр в «Южном городе», посетила Поволжский дом учителя и Поволжский православный институт.Делегация из других регионов посмотрела, как работает образовательный центр в «Южном городе», посетила Поволжский дом учителя и Поволжский православный институт.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарская область поделилась опытом с восемью другими регионами, как нужно проводить реорганизацию образовательной системы. Перенимать опыт у 63 региона приехали представители Новосибирской, Томской, Оренбургской. Волгоградской областей, республик Мордовии, Башкортостан и Татарстан, а также Ханты-Мансийского автономного округа. 20 лет назад Самарская область в числе первых начала переходить на единое образовательное пространство – в регионе начали передавать школы с муниципального на областной уровень без имущества.

- Это значит, что за ремонт и содержание зданий отвечают местные власти, - объяснили в пресс-службе областного правительства. - Общеобразовательные учреждения Самары и Тольятти в большинстве своем сохранили муниципальный статус. Кроме того, 37 муниципалитетов губернии сейчас разделены на 13 территориальных округов, что позволяет создать межмуниципальное взаимодействие в организации образовательного процесса школьников.

За все время участия в проекте Самарская область вошла в список регионов-лидеров по результатам ЕГЭ. Именно поэтому 63 регион выбрали в качестве стажировочной площадки.

- Когда в России заговорили о регионализации образовательной системы, в Самарской области этот процесс уже был запущен, и одна из предложенных моделей плавно легла на практику, которая складывалась в этом пилотном регионе. Опыт вашего региона имеет очень большое значение. Мы видим финансово-экономическую выгоду при применении такой модели, видим, как повышается качество образования, формируется единое образовательное пространство, - отметила федеральный преподаватель – куратор стажировочной площадки от Министерствап РФ Ирина Сахнова.

Делегация из других регионов посмотрела, как работает образовательный центр в «Южном городе», посетила Поволжский дом учителя и Поволжский православный институт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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