2019-11-18T15:37:36+03:00
Общество

«Будем двигаться только вперед»: экс-глава минЖКХ Сергей Марков занял пост мэра Новокуйбышевска

Чиновник уже возглавлял город — с 2016 по 2018 год
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация НовокуйбышевскаФото: администрация Новокуйбышевска
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Сергей Марков, который до недавнего времени занимал пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области, вернулся на должность мэра Новокуйбышевска. На минувшей неделе его признали победителем соответствующего конкурса, а сегодня, 18 ноября, прошла его инаугурация в городской думе. Сергей Марков принес присягу, после чего ему вручили знак главы города.

- Перечень вопросов для себя уже подготовил. Наша главная задача — завершить 2019 год успешно. Понимаем, что есть проблемы. Работать над ними начнем с сегодняшнего дня. Также нужно подготовиться к 2020 году - это бюджет, участие в нацпроектах, подготовка проектов и экспертизы этих проектов. Наша задача - всем взбодриться. Городу нужно обновление всех инфраструктур. Поэтому будем двигаться вперед и только вперед, - рассказал в интервью журналистам Сергей Марков.

Также новый глава Новокуйбышевска заявил, что в следующем году город будет активно готовиться к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В частности, особое внимание будет уделено ветеранам. Планируется провести большую работу по улучшению их жилищных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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