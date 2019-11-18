2019-11-18T16:10:37+03:00
Общество

Клиенты Самарской сетевой компании выберут лучшего сотрудника Центра обслуживания потребителей

В ноябре в АО «Самарская сетевая компания» стартовал ставший уже традиционным конкурс на лучшего сотрудника Центра обслуживания потребителей
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Соревнование проводится с целью повышения клиентоориентированности специалистов Центра, оперативности и качества обслуживания клиентов.

Ежегодно количество потребителей АО «ССК» растет, в связи с этим увеличивается нагрузка на специалистов Центра. Только за 9 месяцев текущего года сотрудники Центра очно обслужили 33,5 тысячи клиентов, еще 105,5 тысячи обращений было принято по телефону, по почте, через личный кабинет на сайте компании. Для сохранения тонуса сотрудников и проводится конкурс на самого клиентоориентированного.

Финалистов выберут сами потребители, обратившиеся в головной офис компании на ул. Гагарина, 22. После обслуживания им предлагается ответить на вопрос, остались ли они довольны работой специалиста, и опустить свой ответ в ящик для голосования. Затем лучшие будут проходить компьютерное тестирование по программе «Олимпокс», в рамках которого ответят на вопросы, с которыми чаще всего к ним обращаются потребители. Последним этапом конкурса станет очный экзамен, который будет принимать комиссия, состоящая из руководителей различных направлений АО «ССК».

Итоги конкурса подведут 6 декабря, а свои награды лучшие сотрудники Центра обслуживания потребителей получат на торжественном мероприятии, посвященном Дню энергетика.

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