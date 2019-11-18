В Самарской области электрички с 8 декабря начнут ездить по новому расписанию

СЕГОДНЯ 16:13 2019-11-18T16:13:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области изменится график движения нескольких пригородных поездов. Новое расписание будет введено в действие 8 декабря в 00:00.

- С новым графиком движения электричек можно будет ознакомиться на нашем сайте, на информационных стендах билетных касс и по справочному телефону: 8-927-745-745-7. Звонки будут приниматься в будние дни: с понедельника по четверг — с 8:00 до 17:00, а в пятницу — с 8:00 до 16:00, - сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Изменения в графике работы затронут поезда сообщением Самара — Похвистнево — Самара, Самара — Сызрань — Самара, Самара — Жигулевское море — Самара, Самара — Бузулук, Сызрань — Рачейка — Инза.

ИСТОЧНИК KP.RU