2019-11-18T16:13:13+03:00
Общество

В Самарской области электрички с 8 декабря начнут ездить по новому расписанию

Изменения затронут поезда до Похвистнева, Сызрани, Жигулевского моря и Бузулука
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новое расписание пригородных поездов начнут действовать с 00:00 8 декабряНовое расписание пригородных поездов начнут действовать с 00:00 8 декабряФото: Архив "КП"
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В Самарской области изменится график движения нескольких пригородных поездов. Новое расписание будет введено в действие 8 декабря в 00:00.

- С новым графиком движения электричек можно будет ознакомиться на нашем сайте, на информационных стендах билетных касс и по справочному телефону: 8-927-745-745-7. Звонки будут приниматься в будние дни: с понедельника по четверг — с 8:00 до 17:00, а в пятницу — с 8:00 до 16:00, - сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Изменения в графике работы затронут поезда сообщением СамараПохвистнево — Самара, Самара — Сызрань — Самара, Самара — Жигулевское море — Самара, Самара — Бузулук, Сызрань — РачейкаИнза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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