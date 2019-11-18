"Как новогодние игрушки": около корпуса АвтоВАЗа неизвестный развесил на дереве мертвых птиц

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-18T16:30:24+03:00

Работники предприятия в шоке и боятся, что у них завелся маньяк

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Около корпуса производства пластмассовых изделий АвтоВАЗа работники предприятия сегодня наблюдали жуткую картину. На дереве у входа в один из цехов кто-то развесил мертвых птиц.

- Это только на первый взгляд кажется, что на фотографиях живые птицы, запечатленные в момент полета. Нет! Это убитые кем-то забавы ради птахи. Пронизанные проволокой, они висят на дереве, наподобие новогодних игрушек, возле одного из заводских корпусов, - пишут в социальных сетях очевидцы.

Кто развесил птиц - пользователи пришли к выводу, что это камышовки - неизвестно. Сейчас рабочие предприятия негодуют и боятся, что среди них завелся ненормальный маньяк. В полицию обращение на "птицелова" пока не поступало.

Люди переживают, что среди них завелся маньякФото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU