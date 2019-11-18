В Самаре продавцов носков и рыбы наказали за торговлю возле остановки на Владимирской

СЕГОДНЯ 16:31 2019-11-18T16:31:47+03:00

Местные жители уже давно жаловались на незаконную торговлю

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В Самаре оштрафовали продавцов носков и рыбы, которые развернули бойкую торговлю возле остановки общественного транспорта на улице Владимирской. Местные жители уже не раз жаловались на стихийную торговлю, но власти не спешили решать эту проблему.

- Бойкая торговля с грязных столов продолжается. Остановка сломана и обляпана объявлениями! Прошу навести порядок, - обратился в твиттере один из горожан к чиновникам.

Представители администрации Железнодорожного района отчитались, что в понедельник, 18 ноября, побывали на незаконном мини-рынке и привлекли торговцев к административной ответственности. Правда, помогло ли это освободить территорию от несанкционированной торговли, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU