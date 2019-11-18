2019-11-18T16:44:54+03:00
Спорт

«Крылья Советов»: «Летом было предложение по Соболеву из Италии»

Гендиректор футбольного клуба подтвердил, что лучшим бомбардиром команды интересовались в Европе, однако предложение не устроило «КС»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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22-летний Александр Соболев – лидер гонки бомбардиров РПЛ. В 16 турах он забил 10 голов.22-летний Александр Соболев – лидер гонки бомбардиров РПЛ. В 16 турах он забил 10 голов.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В «Крыльях Советов» подтвердили, что форвардом Александром Соболевым интересовались в Италии. В трансферное окно в клуб даже поступило предложение по нападающему, однако оно не устроило «КС».

- Интерес к Соболеву есть. Летом было предложение из Италии, которое нас не устроило. Так что до конкретики тогда не дошло. Мы хотели бы сохранить Александра до окончания сезона в нашей команде. И сам он хочет помочь клубу, где он раскрылся. Так что у нас в этом плане хороший диалог с ним. Соболев - адекватный парень, он понимает, что ему надо играть и доказывать, доказывать, доказывать. Контракт с «Крыльями Советов» у него действует еще долго, - приводит слова гендиректора «КС» Виталия Шашкова sport24.ru.

Напомним, 22-летний Александр Соболев – лидер гонки бомбардиров РПЛ. В 16 турах он забил 10 голов. Столько же на счету нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова.

Ранее сообщалось, что за форвардом «Крыльев» следят «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», дортмундская «Боруссия», «Галатасарай» и несколько других клубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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