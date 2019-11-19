Седьмая победа подряд: баскетбольная «Самара» дома обыграла «Урал» в матче Суперлиги

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-19T09:18:42+03:00

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В понедельник, 18 ноября, в Самаре прошел очередной матч Суперлиги по баскетболу. Встречались местная одноименная команда и «Урал» из Екатеринбурга. Баскетболисты «Самары» не стали прерывать свою серию побед. Они обыграли гостей со счетом 86:63.

В первой половине матча команды шли на равных, но на большой перерыв самарцы ушли лидерами — 39:36. В третьем периоде баскетболисты «Самары» продолжили набирать ход. Они не позволяли сопернику набирать очки на протяжении 5 минут. Попытки уральцев сократить отрыв в заключительном периоде также не увенчались успехом.

Отметим, что это уже седьмая победа самарцев подряд. Самыми результативными в этом матче оказались Байден Джаксен, Владимир Пичкуров и Антон Глазунов. Сейчас «Самара» возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. Как сообщает пресс-служба клуба, следующий матч команда проведет также дома в четверг, 21 ноября, против «Руны-Баскет».

ИСТОЧНИК KP.RU