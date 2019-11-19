Качали «черное золото» из трубы в Елховском районе: полицейские поймали троих нефтеврезчиков
В Самарской области полицейские задержали похитителей нефти. Врезку злоумышленников в трубопровод нашли в Елховском районе.
- Предполагаемыми преступниками оказались двое ранее не судимых жителей Тольятти 36-ти лет и 31-го года, а также судимый 55-летний житель Самары. Они пытались похитить нефть с помощью автоматизированных приспособлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу, совершенную из нефтепровода». Полицейские выяснили, что злоумышленники хранили похищенные нефтепродукты в складских помещениях на базе в Красноярском районе. Там стражи порядка нашли более 20 тонн нефтепродуктов на общую сумму свыше 450 тысяч рублей. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.
Полицейские нашли незаконную нефтеврезку в Елховском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU