2019-11-19T09:40:32+03:00
Происшествия

Качали «черное золото» из трубы в Елховском районе: полицейские поймали троих нефтеврезчиков

Мужчины успели своровать более 20 тонн нефтепродуктов на 450 тысяч рублей [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Нефтеврезчиков отправили под арест на время расследования уголовного делаНефтеврезчиков отправили под арест на время расследования уголовного делаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полицейские задержали похитителей нефти. Врезку злоумышленников в трубопровод нашли в Елховском районе.

- Предполагаемыми преступниками оказались двое ранее не судимых жителей Тольятти 36-ти лет и 31-го года, а также судимый 55-летний житель Самары. Они пытались похитить нефть с помощью автоматизированных приспособлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу, совершенную из нефтепровода». Полицейские выяснили, что злоумышленники хранили похищенные нефтепродукты в складских помещениях на базе в Красноярском районе. Там стражи порядка нашли более 20 тонн нефтепродуктов на общую сумму свыше 450 тысяч рублей. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Полицейские нашли незаконную нефтеврезку в Елховском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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