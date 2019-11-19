Качали «черное золото» из трубы в Елховском районе: полицейские поймали троих нефтеврезчиков

СЕГОДНЯ 09:39 2019-11-19T09:40:32+03:00

Нефтеврезчиков отправили под арест на время расследования уголовного дела Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчины успели своровать более 20 тонн нефтепродуктов на 450 тысяч рублей [видео]

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В Самарской области полицейские задержали похитителей нефти. Врезку злоумышленников в трубопровод нашли в Елховском районе.

- Предполагаемыми преступниками оказались двое ранее не судимых жителей Тольятти 36-ти лет и 31-го года, а также судимый 55-летний житель Самары. Они пытались похитить нефть с помощью автоматизированных приспособлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу, совершенную из нефтепровода». Полицейские выяснили, что злоумышленники хранили похищенные нефтепродукты в складских помещениях на базе в Красноярском районе. Там стражи порядка нашли более 20 тонн нефтепродуктов на общую сумму свыше 450 тысяч рублей. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="768" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/744639" frameborder="0"></iframe> Полицейские нашли незаконную нефтеврезку в Елховском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU