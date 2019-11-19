В Самаре при пожаре на Черемшанской пострадали двое молодых людей

СЕГОДНЯ 09:54 2019-11-19T09:57:45+03:00

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В ночь на вторник, 19 ноября, в Кировском районе Самары произошел серьезный пожар. На улице Черемшанской, 216 загорелся частный дом и ангар.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 2:39. Установлено, что горели ангар и кровля частного дома на площади 50 квадратных метров. Пострадали двое мужчин: 26-ти и 22-х лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов. Они смогли локализовать возгорание в 3:30, а полностью потушить пламя им удалось спустя 15 минут. Причина пожара пока не известна.

ИСТОЧНИК KP.RU