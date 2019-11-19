В Самаре снесли рынок на улице 22 Партсъезда

СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-19T10:55:39+03:00

Работы по сносу планируют закончить сегодня, а в течение недели вывезут строительный мусор

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Вчера в Самаре начали сносить очередной рынок - на сей раз незаконными признаны торговые ряды на ул.22 партсъезда. Принадлежат они ООО "Спарта" - как и скандальный рынок на пересечении ул.Авроры и Аэродромной, который ликвидировали в октябре.

- Судебные приставы Советского района действуют на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Самарской области, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства. - Владельцу торговых рядов ранее несколько раз направляли требования вывезти свое имущество самостоятельно, но в установленные законом сроки он этого не сделал. Поэтому теперь освобождением участка занимается специализированная организация.

В отличие от предыдущего рынка, где судебным приставам оказали сопротивления местные охранники, тут все прошло достаточно спокойно.

Вчера была выполнена основная часть работ, сегодня продолжается демонтаж конструкций. После этого подрядчик займется вывозом строительного мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU