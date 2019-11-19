В Самаре директор центра телекоммуникаций разболтал гостайну подчиненному и попал под суд

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-19T10:36:23+03:00

Суд признал мужчину виновным в разглашении гостайны и дал 2 года условно Фото: Альберт ДЗЕНЬ

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В Самаре вынесли приговор 56-летнему директору ГБУ «Региональный центр телекоммуникаций», которого уличили в разглашении государственной тайны.

- Установлено, что в ноябре 2018 года глава учреждения разгласил известные ему сведения, составляющие государственную тайну, перед главным инженером, который не имел соответствующего допуска, - сообщили в УФСБ по Самарской области.

В середине октября этого года директор Регионального центра телекоммуникаций предстал перед судом. Самарский областной суд признал мужчину виновным в разглашении гостайны и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU