2019-11-19T10:36:23+03:00
Общество

В Самаре директор центра телекоммуникаций разболтал гостайну подчиненному и попал под суд

Мужчина отделался условным сроком
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд признал мужчину виновным в разглашении гостайны и дал 2 года условноСуд признал мужчину виновным в разглашении гостайны и дал 2 года условноФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Самаре вынесли приговор 56-летнему директору ГБУ «Региональный центр телекоммуникаций», которого уличили в разглашении государственной тайны.

- Установлено, что в ноябре 2018 года глава учреждения разгласил известные ему сведения, составляющие государственную тайну, перед главным инженером, который не имел соответствующего допуска, - сообщили в УФСБ по Самарской области.

В середине октября этого года директор Регионального центра телекоммуникаций предстал перед судом. Самарский областной суд признал мужчину виновным в разглашении гостайны и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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