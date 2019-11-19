2019-11-19T12:04:40+03:00
Происшествия

В Самаре налетчиков на АЗС и алкогольные магазины хотят посадить на 37 лет на всех

По версии следствия, молодые люди совершили четыре разбойных нападения и "заработали" на этом в общей сложности более 50 тысяч рублей
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Первое преступление было совершено 30 декабря прошлого года в ПохвистневоПервое преступление было совершено 30 декабря прошлого года в Похвистнево
Изменить размер текста:

В Самарском областном суде состоялись прения по делу о серии вооруженных нападений на автозаправки и алкогольные магазины. Всего, по версии следствия, их было четыре: первые два - совершены под Новый год и на Рождество, третье - 10 февраля, последнее - 14 февраля. Оно же стало последним. Преступники польстились на обручальное кольцо, которое было на руке операционистки, работавшей на АЗС. Пока женщина его пыталась снять, были потеряны драгоценные минуты. В итоге налетчики были задержаны.

В июле Антон Тингаев, Николай Поляков и Суфия Толмачева оказались на скамье подсудимых. Парням предъявили обвинение в четырех эпизодах разбойных нападений, женщине – в двух. Их уголовное дело рассматривал суд присяжных. Недавно всех троих присяжные признали виновными. После этого состоялись судебные прения.

- Николаю Полякову гособвинение запросило 15 лет лишения свободы, Антону Тингаеву - 13, Суфие Толмачевой - 9 лет, - рассказала корреспонденту "КП-Самара" прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля.

Приговор по этому делу планируют огласить уже на этой неделе.

В Похвистнево двое разбойников оставили магазин без 2,5 тысяч рублей.Видео: ГУ МВД по самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти 19-летний парень на ВАЗ-2114 «догнал» грузовик
А растить государство будет? Частным клиникам в Самарской области порекомендуют с 2020 года отказаться от абортов
Двое самарцев сделали полсотни закладок наркотиков в Бузулуке и попались полиции
Немного подрастут: в Самарской области индексируют соцвыплаты ветеранам и приемным родителям
Самарский сериал «Все по-честному» получил премию ТЭФИ
В Самаре под открытым небом пройдет масштабный оперный фестиваль
В правительстве Самарской области хотят обеспечить половину бюджета «Крыльев Советов» от спонсоров
В Самарской области селянин на Lada Granta сбил насмерть женщину, бросил машину и ушел
Эх, заживём: среднюю зарплату в Самарской области увеличат до 33.1 тысячи рублей
Милые, но опасные: самарцев зовут посмотреть на детенышей скатов-хвостоколов
Два проекта ГТРК «Самара» отмечены самой престижной телевизионной наградой «Тэфи»
В Самаре недостроенную «Клинику сердца» предложили купить за 1,5 млрд рублей
В Тольятти у нервного пассажира автобуса нашли 15 г марихуаны