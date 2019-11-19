В Самаре налетчиков на АЗС и алкогольные магазины хотят посадить на 37 лет на всех

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-19T12:04:40+03:00

По версии следствия, молодые люди совершили четыре разбойных нападения и "заработали" на этом в общей сложности более 50 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Самарском областном суде состоялись прения по делу о серии вооруженных нападений на автозаправки и алкогольные магазины. Всего, по версии следствия, их было четыре: первые два - совершены под Новый год и на Рождество, третье - 10 февраля, последнее - 14 февраля. Оно же стало последним. Преступники польстились на обручальное кольцо, которое было на руке операционистки, работавшей на АЗС. Пока женщина его пыталась снять, были потеряны драгоценные минуты. В итоге налетчики были задержаны.

В июле Антон Тингаев, Николай Поляков и Суфия Толмачева оказались на скамье подсудимых. Парням предъявили обвинение в четырех эпизодах разбойных нападений, женщине – в двух. Их уголовное дело рассматривал суд присяжных. Недавно всех троих присяжные признали виновными. После этого состоялись судебные прения.

- Николаю Полякову гособвинение запросило 15 лет лишения свободы, Антону Тингаеву - 13, Суфие Толмачевой - 9 лет, - рассказала корреспонденту "КП-Самара" прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля.

Приговор по этому делу планируют огласить уже на этой неделе.

В Похвистнево двое разбойников оставили магазин без 2,5 тысяч рублей.Видео: ГУ МВД по самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU