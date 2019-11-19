Два проекта ГТРК «Самара» отмечены самой престижной телевизионной наградой «Тэфи»

СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-19T12:19:45+03:00

В копилке ГТРК еще две награды

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Сразу два проекта ГТРК "Самара" отметили высшей телевизионной наградой ТЭФИ. Это настоящее событие, ведь подобное произошло впервые в истории региональных СМИ. В номинации «Документальный фильм» премию получила картина «Русская трагедия», посвященная пожару в областном ГУВД в феврале 1999 года. В номинации «Телевизионный художественный фильм» жюри отметили молодежный сериал «Всё по-честному».

- Сегодня «ТЭФИ–Регион» это величайшее социокультурное явление и быть победителем в номинациях этой премии – это редкое счастье и великая честь! Поздравляю наш творческий, яркий, молодой, азартный коллектив – вы все большие молодцы» - подчеркнула директор ГТРК «Самара» Елена Крылова.

Главная телевизионная премия страны «ТЭФИ-Регион» 2019 - это настоящее признание в профессиональном сообществе. В финале оказываются только лучшие работы ведущих телекомпаний со всей страны. В этом году на конкурс поступило более 500 работ. К участию были отобраны 453 работы от 126 телекомпаний из 70 населённых пунктов России.\

Теперь в музее наград ГТРК "Самара" уже пять заветных Орфеев.

ИСТОЧНИК KP.RU