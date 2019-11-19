Милые, но опасные: самарцев зовут посмотреть на детенышей скатов-хвостоколов

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-19T12:21:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарский зоопарк зовет горожан на демонстрацию детенышей скатов-хвостоколов. Они появились на свет около двух месяцев назад — 11 сентября.

- Скаты-хвостоколы появились в нашей коллекции в 2011 году. Это уже второй приплод от образовавшейся пары. Мы покажем посетителям 5 скатиков, расскажем об особенностях их поведения и проведем показательное кормление, - рассказали представители Самарского зоопарка.

По словам специалистов, хвостоколы — близкие родственники акул. Свое название они получили из-за наличия на хвосте острого и ядовитого шипа. Знакомство с маленькими скатами пройдет 28 ноября с 13:00 до 14:00. Стоимость посещения составит 150-300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU