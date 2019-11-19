В правительстве Самарской области хотят обеспечить половину бюджета «Крыльев Советов» от спонсоров

СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-19T12:55:33+03:00

В следующем году бюджет «КС» будет таким же, как и в этом - 1.6 млрд рублей. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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В правительстве Самарской области планируют увеличить долю финансовых вложений в «Крылья Советов» от спонсоров. Сейчас 2/3 бюджета клуба поступает из казны региона и только 1/3 денег идет от спонсоров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя совета директоров «КС» Александра Фетисова.

- Если по внебюджетным источникам нам удастся лучше поработать, то сможем серьезно снизить нагрузку на область. Задача на следующий год - достичь пропорции, когда одну половину расходной части обеспечивает регион, а другую - частные партнеры, - сказал Фетисов.

В следующем году бюджет «Крыльев» останется на уровне этого года – это в районе 1.6 млрд рублей.

Напомним, после первого круга «Крылья Советов» занимают 12 место в РПЛ с 18-ю очками. Столько же у идущих выше «Уфы» и «Динамо». В ближайшем туре самарцы сыграют в Москве с ЦСКА. Встреча пройдет 24 ноября в 20:00 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU