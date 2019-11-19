В Самаре под открытым небом пройдет масштабный оперный фестиваль

СЕГОДНЯ 13:13 2019-11-19T13:14:37+03:00

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Руководство Самарского театра оперы и балета в понедельник, 18 ноября, рассказало о планах на ближайший год. Это выступления в городах области, различные постановки и фестивали.

- Сейчас планируются гастроли труппы по городам области. К примеру, это выступления в Тольятти и Сызрани, а также в небольших населенных пунктах, - поделился на встрече с журналистами гендиректор театра Сергей Филиппов.

Художественный руководитель и главный дирижер Евгений Хохлов, в свою очередь, рассказал, что в апреле 2020 года состоится премьера оперы «Бал-маскарад». Также планируется масштабный оперный фестиваль под открытым небом Volga Stage. Его хотят провести в амфитеатре на склоне у площади Славы. Кроме того, театр намерен провести с 22 декабря по 8 января масштабную новогоднюю кампанию.

ИСТОЧНИК KP.RU