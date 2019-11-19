Немного подрастут: в Самарской области индексируют соцвыплаты ветеранам и приемным родителям
С 1 января 2020 года в Самарской области будут проиндексированы ряд социальных выплат. Об этом рассказал министр финансов региона Андрей Прямилов на внеочередном заседании областного парламента 19 ноября, на котором депутаты приняли проект бюджета региона в первом чтении.
- В проекте бюджета дополнительно предусмотрено 120 миллионов рублей, которые будут направлены на индексацию социальных выплат, - сообщил он.
Повышение составит 3% и коснется таких категорий льготников как ветераны труда, труженики тыла, инвалиды боевых действий и приемные родители.
В целом на финансирование социально значимых отраслей экономики направлено около 99 млрд рублей, или 66,3 % от общего объема расходов областного бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU