Немного подрастут: в Самарской области индексируют соцвыплаты ветеранам и приемным родителям

СЕГОДНЯ 13:24 2019-11-19T13:24:57+03:00

Рост составит всего три процента, но в общей сложности на повышение потребуется 120 миллионов рублей

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С 1 января 2020 года в Самарской области будут проиндексированы ряд социальных выплат. Об этом рассказал министр финансов региона Андрей Прямилов на внеочередном заседании областного парламента 19 ноября, на котором депутаты приняли проект бюджета региона в первом чтении.

- В проекте бюджета дополнительно предусмотрено 120 миллионов рублей, которые будут направлены на индексацию социальных выплат, - сообщил он.

Повышение составит 3% и коснется таких категорий льготников как ветераны труда, труженики тыла, инвалиды боевых действий и приемные родители.

В целом на финансирование социально значимых отраслей экономики направлено около 99 млрд рублей, или 66,3 % от общего объема расходов областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU