2019-11-19T13:24:57+03:00
Общество

Немного подрастут: в Самарской области индексируют соцвыплаты ветеранам и приемным родителям

Рост составит всего три процента, но в общей сложности на повышение потребуется 120 миллионов рублей
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Депутаты единогласно приняли проект бюджета в первом чтенииДепутаты единогласно приняли проект бюджета в первом чтенииФото: Ольга НОВИКОВА
Изменить размер текста:

С 1 января 2020 года в Самарской области будут проиндексированы ряд социальных выплат. Об этом рассказал министр финансов региона Андрей Прямилов на внеочередном заседании областного парламента 19 ноября, на котором депутаты приняли проект бюджета региона в первом чтении.

- В проекте бюджета дополнительно предусмотрено 120 миллионов рублей, которые будут направлены на индексацию социальных выплат, - сообщил он.

Повышение составит 3% и коснется таких категорий льготников как ветераны труда, труженики тыла, инвалиды боевых действий и приемные родители.

В целом на финансирование социально значимых отраслей экономики направлено около 99 млрд рублей, или 66,3 % от общего объема расходов областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти 19-летний парень на ВАЗ-2114 «догнал» грузовик
А растить государство будет? Частным клиникам в Самарской области порекомендуют с 2020 года отказаться от абортов
Двое самарцев сделали полсотни закладок наркотиков в Бузулуке и попались полиции
Самарский сериал «Все по-честному» получил премию ТЭФИ
В Самаре под открытым небом пройдет масштабный оперный фестиваль
В правительстве Самарской области хотят обеспечить половину бюджета «Крыльев Советов» от спонсоров
В Самарской области селянин на Lada Granta сбил насмерть женщину, бросил машину и ушел
Эх, заживём: среднюю зарплату в Самарской области увеличат до 33.1 тысячи рублей
Милые, но опасные: самарцев зовут посмотреть на детенышей скатов-хвостоколов
Два проекта ГТРК «Самара» отмечены самой престижной телевизионной наградой «Тэфи»
В Самаре недостроенную «Клинику сердца» предложили купить за 1,5 млрд рублей
В Тольятти у нервного пассажира автобуса нашли 15 г марихуаны