2019-11-19T13:42:30+03:00
Происшествия

Двое самарцев сделали полсотни закладок наркотиков в Бузулуке и попались полиции

Мужчинам грозят длительные сроки за распространение запрещенных веществ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: У МВД по Оренбургской областиФото: У МВД по Оренбургской области
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Двое жителей Самары попались на закладках синтетических наркотиков в Бузулуке. Мужчины прятали запрещенные вещества возле деревьев, около стен домов, возле бордюров и во многих других местах.

- Задержанные - 33-летний и 39-летний самарцы - в общей сложности сделали в Бузулуке более 50 тайников-закладок. Масса изъятого наркотического вещества составила более 60 грамм, - сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

В отношении мужчин правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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