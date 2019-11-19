В Тольятти 19-летний парень на ВАЗ-2114 «догнал» грузовик

СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-19T13:57:07+03:00

Автомобилист превысил скорость и врезался в едущий спереди грузовик Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Молодой человек получил травмы, но госпитализация ему не понадобилась

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В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в понедельник, 18 ноября, на улице Воскресенской. Там около 11:00 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21144 влетел в грузовик.

- Молодой человек, двигаясь со стороны улицы Заставной в направлении улицы Дзержинского, не выбрал безопасную скорость до едущего впереди большегруза «Вольво» под управлением 32-летнего водителя и столкнулся с ним, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадал водитель «четырнадцатой». К счастью, тяжелых травм он не получил. Медики оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, на момент аварии молодой человек был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU