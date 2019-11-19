2019-11-19T14:13:30+03:00
Спорт

«Динамо Самара» сыграло вничью с «Норильским никелем» в матче чемпионата России по мини-футболу

Перенесенная встреча первого тура завершилась со счетом 2:2
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Первый матч первого тура завершился победой «Норильского никеля» 7:4. Фото: ассоциация мини-футбола России.Первый матч первого тура завершился победой «Норильского никеля» 7:4. Фото: ассоциация мини-футбола России.
Изменить размер текста:

«Динамо Самара» и «Норильский никель» разошлись миром в перенесенном втором матче первого тура чемпионата России по мини-футболу. Игра проходила в Люберцах и завершилась со счетом 2:2. В составе самарцев отличились Филиппов и Саносян.

- Игра получилось затратной, как в плане физики, так и в плане эмоций, - считает игрок «Динамо Самара» Максим Смирнов, его слова приводит пресс-служба клуба. - Играли почти весь матч от обороны, и как оказалось, такая тактика позволила нам добиться хорошего результата в споре с сильным соперником. На протяжении всей встречи обе команды боролись за победу в каждом игровом эпизоде и под конец матча все его участники очень устали.

Напомним, первый матч первого тура завершился победой «Норильского никеля» 7:4.

После 12 сыгранных матчей «Динамо Самара» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России по мини-футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опять стройка: в Сызрани отключат электричество по 17 адресам
Местами до -18 градусов: МЧС предупреждает самарцев о резком похолодании
Студенты смогут поучаствовать в «расследовании» убийства самарского губернатора Блока
Холода близко: в трамваях, троллейбусах и автобусах Самары начали активно включать отопление
В Самарской области на решение проблем обманутых дольщиков выделят 1 млрд рублей
Ботаническому саду в Самаре присвоили статус особо охраняемой природной территории
Образование и семьи с детьми: стало известно, на что область потратит бюджетные деньги в 2020 году
В Жигулевске студент колледжа, не имея водительских прав, катался пьяным по городу
В Тольятти 19-летний парень на ВАЗ-2114 «догнал» грузовик
А растить государство будет? Частным клиникам в Самарской области порекомендуют с 2020 года отказаться от абортов
Двое самарцев сделали полсотни закладок наркотиков в Бузулуке и попались полиции
Немного подрастут: в Самарской области индексируют соцвыплаты ветеранам и приемным родителям
Самарский сериал «Все по-честному» получил премию ТЭФИ
В Самаре под открытым небом пройдет масштабный оперный фестиваль
В правительстве Самарской области хотят обеспечить половину бюджета «Крыльев Советов» от спонсоров
В Самарской области селянин на Lada Granta сбил насмерть женщину, бросил машину и ушел
Эх, заживём: среднюю зарплату в Самарской области увеличат до 33.1 тысячи рублей
Милые, но опасные: самарцев зовут посмотреть на детенышей скатов-хвостоколов
Два проекта ГТРК «Самара» отмечены самой престижной телевизионной наградой «Тэфи»
В Самаре недостроенную «Клинику сердца» предложили купить за 1,5 млрд рублей
В Тольятти у нервного пассажира автобуса нашли 15 г марихуаны