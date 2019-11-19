«Динамо Самара» сыграло вничью с «Норильским никелем» в матче чемпионата России по мини-футболу

СЕГОДНЯ 14:13 2019-11-19T14:13:30+03:00

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«Динамо Самара» и «Норильский никель» разошлись миром в перенесенном втором матче первого тура чемпионата России по мини-футболу. Игра проходила в Люберцах и завершилась со счетом 2:2. В составе самарцев отличились Филиппов и Саносян.

- Игра получилось затратной, как в плане физики, так и в плане эмоций, - считает игрок «Динамо Самара» Максим Смирнов, его слова приводит пресс-служба клуба. - Играли почти весь матч от обороны, и как оказалось, такая тактика позволила нам добиться хорошего результата в споре с сильным соперником. На протяжении всей встречи обе команды боролись за победу в каждом игровом эпизоде и под конец матча все его участники очень устали.

Напомним, первый матч первого тура завершился победой «Норильского никеля» 7:4.

После 12 сыгранных матчей «Динамо Самара» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России по мини-футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU