2019-11-19T14:56:46+03:00
Общество

Образование и семьи с детьми: стало известно, на что область потратит бюджетные деньги в 2020 году

Депутаты Самарской губдумы в первом чтении приняли бюджета на 2020 год. 85% всех расходов областной казны будут направлены на решение социальных вопросов.
Лариса СТЕПАНОВА
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На образование направят более четверти всех расходов областной казныНа образование направят более четверти всех расходов областной казныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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19 ноября депутаты Самарской губернской думы в первом чтении приняли проект главного финансового документа региона на предстоящие три года. Доходы областного бюджета в 2020 году без учета федеральных денег составят 149 миллиардов рублей. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что доходная часть региональной казны выросла более чем на пять миллиардов рублей к уточненному плану этого года.

- И это только собственные средства, без учета поступлений из федерального центра,– подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров. – Увеличение доходов регионального бюджета позволяет одновременно решать две ключевые, на мой взгляд задачи, – выполнять взятые на себя социальные обязательства, гарантируя предоставление всех мер социальной поддержки для различных категорий граждан, а также сокращать объем государственного долга, накопленного в прежние годы.

Львиную долю этих средств направят на решение приоритетных социально-экономических задач и нацпроекты. В общей сложности доля социальных расходов превысит 85% от общего объема. Так, например, на образование направят 26,6% бюджетного «пирога», на социальную политику - 26,2%, здравоохранение - 7,6%, физкультуру и спорт - 3,8%, культуру 2,1%. Вместе с тем существенные средства предусмотрены и на развитие экономики - 19,7% всех расходов бюджета.

В бюджете предусмотрены и новые меры соцподдержки. Среди них – средства на обеспечение жильем 1280 молодых семей и компенсацию процентов по ипотеке семьям с детьми, участникам программы «Молодой семье – доступное жилье», достигшим 36-летнего возраста. Кроме того, в казну заложили деньги на введение с 1 января 2020 года новой меры поддержки семей с детьми – «Подарок новорожденному». Подарочный комплект стоимостью 10 тыс. рублей будет вручаться семьям при рождении первенца. А школьников с ограниченными возможностями за счет бюджета обеспечат двухразовым питанием.

Также с 1 января проиндексируют зарплату бюджетникам и доплаты региональным льготникам, среди которых ветераны труда, ВОВ и труда, труженики тыла и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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