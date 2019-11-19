Ботаническому саду в Самаре присвоили статус особо охраняемой природной территории
В Самаре изменили зонирование Ботанического сада, который находится на Московском шоссе, 36. Ранее он находился сразу в нескольких зонах, а теперь эта территория получила статус особо охраняемой.
- В центре Самары существует оазис, где горожане могут соприкоснуться с природой, никуда не выезжая. Необходимо было закрепить неприкосновенность этой территории, - отметил председатель городской думы Алексей Дегтев.
Депутаты внесли изменения в карту правового зонирования Самары. Решением гордумы весь земельный участок площадью 23 499 квадратных метров, который занимает Ботанический сад, теперь переходит в зону Р-4, то есть в зону особо охраняемых природных территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU