2019-11-19T15:35:48+03:00
Общество

В Самарской области на решение проблем обманутых дольщиков выделят 1 млрд рублей

Эти деньги предусмотрены на ближайшие три года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас в регионе насчитывается около 1,7 тысяч обманутых дольщиковСейчас в регионе насчитывается около 1,7 тысяч обманутых дольщиковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Правительство Самарской области намерено в ближайшие три года потратить более 1 млрд рублей на удовлетворение прав обманутых дольщиков. Об этом во вторник, 19 ноября, на заседании Самарской губернской думы сообщил министр управления финансами региона Андрей Прямилов.

- В 2020 году на решение проблем дольщиков будут направлены около 740 млн рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета, - рассказал чиновник.

Также местные власти рассчитывают получить в следующем году средства из федеральной казны. Предполагается, что области выделят около 400-500 млн рублей. Как отметил Андрей Прямилов, деньги пойдут на достройку проблемных объектов, коммунальную инфраструктуру домов и на выплаты тем дольщикам, дома которых достроить невозможно. К слову, по последним данным, в Самарской области насчитывается примерно 1,7 тысяч обманутых дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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