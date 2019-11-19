2019-11-19T15:58:11+03:00
Общество

Холода близко: в трамваях, троллейбусах и автобусах Самары начали активно включать отопление

На зимний режим работы общественный транспорт решили перевести из-за грядущего мороза
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре в ночь на среду, 20 ноября, ожидается резкое похолодание. Температура воздуха опустится до -11 градусов. В связи с этим общественный транспорт города было решено перевести на зимний режим работы - там начали активно включать отопление.

- С учетом изменения погоды на отоплении не экономим – часть трамваев уже с теплом. Процесс поэтапный - с завтрашнего дня отапливаться будет весь парк электротранспорта - это около 180 трамваев и 125 троллейбусов, - рассказал директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

Также к холодам подготовили и автобусы. Сотрудники компании «СамараАвтоГаз» проверили отопительные системы, осмотрели уплотнители дверей, форточки и люки, а также отрегулировали системы климат-контроля. Отопление в автобусах включат по просьбам пассажиров и с учетом погодных условий. Как отмечает перевозчик, при температуре воздуха -15 градусов в салоне должна будет поддерживаться температура в 10 градусов, а при -40 градусах и ниже она должна быть не менее 5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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