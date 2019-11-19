Студенты смогут поучаствовать в «расследовании» убийства самарского губернатора Блока

СЕГОДНЯ 16:24 2019-11-19T16:26:10+03:00

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В среду, 20 ноября, будет отмечаться международный день правовой помощи детям. В честь этого события для студентов юридических вузов региона устроят историко-правовой квест. Им предстоит провести собственное расследование по делу убийства Ильи Блока, который был губернатором Самарской губернии в 1906 году.

- В каждом задании студентов будут ждать ребусы, загадки или монограммы. Найдя ответы на них молодые люди получат возможность отыскать места, связанные с расследованием убийства губернатора. Также будущие юристы узнают много нового о дореволюционной Самаре, - рассказали представители прокуратуры Самарской области.

Мероприятие будет проведено совместно с Самарским государственным экономическим университетом. Начало квеста запланировано на 15:30. Место сбора — дом, где жил губернатор Иван Блок. Это улица Алексея Толстого, 3.

Справка КП

Иван Блок занял пост губернатора Самарской губернии 3 февраля 1906 года. В этой должности он проработал всего несколько месяцев. Его убили 21 июля того же года. Смерть его была страшной — в экипаж губернатора, когда он возвращался с работы домой, бросили бомбу, начиненную гвоздями. Ивана Блока фактически разорвало на части. Убийцу быстро задержали — им оказался один из эсеров-террористов.

ИСТОЧНИК KP.RU